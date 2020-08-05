2020/08/05 | 18:25 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أشاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، بالمسيرة الاحترافية الأسطورية لإيكر كاسياس، حارس مرمى المنتخب الإسباني وريال مدريد سابقا، بمناسبة إعلان الأخير رسميا عن اعتزاله.وانضم ميسي إلى مجموعة كبيرة من اللاعبين الذين عبروا عن دعمهم للحارس “القديس” بمجرد توثيق خبر اعتزاله الرسمي من خلال نشر رسالة مؤثرة عبر حساباته الرسمية على مواقع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميسي يوجه رسالة خاصة لحارس ريال مدريد السابق كاسياس) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميسي يوجه رسالة خاصة لحارس ريال مدريد السابق كاسياس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).