الكاظمي يلتقي بمتظاهرين ويتعهد بتلبية مطالبهم

2020/08/05 | 18:29 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يلتقي بمجموعة من المتظاهرين

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