الدفاع المدني : احتراق اكثر من 50 محلا تجاريا في مجمع القدس بالنجف

2020/08/05 | 19:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- اعلن مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان :” ان اكثر من 50 محلا تجاريا احترقت في حريق مجمع القدس التجاري “.وقال بوهان في مؤتمر صحفي عقده في النجف :” ان السبب الرئيس لحريق مجمع حي القدس هو التماس الكهربائي “، مشيرا الى :”ان المشروع غير مطابق لشروط الدفاع المدني “./

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