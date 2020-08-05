2020/08/05 | 19:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وزير الصحة اللبناني

135 قتيلاً و 80 مفقوداً واكثر من 4 جريح في انفجار بيروت حتى الآن

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت عضو مفوضية حقوق الإنسان، فاتن الحلفي، الأربعاء، 05 آب، 2020، موافقة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على اصدار اوامر تعيين 500 معتصم امام بوابة وزارة الدفاع.

وقالت الحلفي في منشور على منصتها في "فيسبوك"، إن "خط

بغداد اليوم _ متابعة

نشر موقع "بلومبيرغ" الأميركي، تقريرا تحدث فيه عن تحديات وازمات كبيرة تنتظر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قبل الوصول إلى موعد الانتخابات المبكرة، وفيما أشار التقرير إلى أن الكاظمي عالق بين غضب الشعب والطبقة السياسي

بغداد اليوم - كردستان

نفى عضو الاتحاد الوطني الكردستاني آرام جباري وجود وساطة أمريكية ساهمت بعقد اجتماعات بين الحزبين الكرديين وتحديدا بين رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني والرئيس المشترك للاتحاد الوطني بافل طالباني.

وقال جباري في حديث لـ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( وزير الصحة اللبناني يعلن حصيلة جديدة لعدد القتلى والمفقودين والجرحى بانفجار بيروت) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( وزير الصحة اللبناني يعلن حصيلة جديدة لعدد القتلى والمفقودين والجرحى بانفجار بيروت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).