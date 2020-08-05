صحة الكرخ تعلن التوزيع الجغرافي لـ 6 وفيات و 337 اصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/08/05 | 19:04 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت دائرة صحة الكرخ، اليوم الاربعاء، التوزيع الجغرافي لـ 6 وفيات و 337 اصابة جديدة بفيروس كورونا، مع اعداد وعناوين الحالات المشخصة اصابتها بالفيروس.

وقال جاسب الحجامي، مدير عام صحة الكرخ، في بيان نشره على صفحته بموقع "فيسبوك"، إن الاصابات جاءت على النحو التالي:

أبو دشير 10 اصاباتأبو غريب 2

الإسكان 4

الاعلام 7

البياع 6

التاجي 12

التراث 1

الحرية 35

الخطيب 4

الدورة 22

الدولعي 7

السيدية 9

الشالجية 1

الشعلة 28

الصالحية 3

الطوبجي 5

العامرية 6

العطيفية 7

العلاوي 2

الغزالية 12

القادسية 5

الكاظمية 19

الكرخ 1

اللطيفية 2

المحمودية 8

المعالف 1

المكاسب 2

المنصور 7

النصر والسلام 1

الوشاش 2

اليرموك 12

اليوسفية 4

جكوك 6

حي الجامعة 2

حي الجهاد 12

حي الخضراء 8

حي العامل 19

حي العدل 3

سبع البور 5

سجن مكافحة الإرهاب 1

شارع حيفا 2

ناحية الرشيد 3

جانب الرصافة 14

محافظة البصرة 2

محافظة بابل 2

محافظة ديالى 1

محافظة الديوانية 1

محافظة واسط 1

محافظة كربلاء 1

وبحسب بيان الحجامي سجلت الكرخ شفاء 309 حالة شفاء.

وجاء الوفيات كالتالي:

-وفاة/50 سنة/ذكر/بوب الشام/محلة 361

- وفاة/72سنة/ذكر/الجعيفر/محلة 208

- وفاة/67سنة/انثى/حي السلام/محلة410

- وفاة/80سنة/انثى/الغزالية/محلة421

- وفاة/75سنة/ذكر/حي العامل/محلة807

- وفاة/70سنة/ذكر/محمودية/الزنبرانية.

- وفاة/84سنة/ذكر/الجعيفر/محلة206

- وفاة/60سنة/ذكر/حي العامل/محلة813

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بغداد اليوم- بغداد

اصدرت دائرة صحة الرصافة، اليوم الاربعاء، توضيحاً بالتوزيع الجغرافي للإصابات الـ"314" المسجلة اليوم.

وقال مدير عام صحة بغداد الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي ان "المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت 314 اصابة جديدة

بغداد اليوم - متابعة

حذرت وزارة الصحة العراقية ، من كارثة تلوح في الأفق بسبب استمرار التجمعات دون رادع وما تسببه من انتقال سريع لعدوى فيروس كورونا ، مشيرة الى ان الضعف في تطبيق الاجراءات القانونية بحق المخالفين يعني انتشار الموت في المجتمع.

وقال

بغداد اليوم-صلاح الدين

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وذكر الجوعاني في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بجهود مميزة لكادر قسم الك

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