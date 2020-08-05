غدا.. ماكرون يتوجه إلى لبنان

2020/08/05 | 19:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..في أول زيارة لرئيس دولة إلى لبنان بعد الانفجار الهائل الذي وقع في مرفأ بيروت، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه سيزور البلد المنكوب، الخميس، لتقديم الدعم في مواجهة الكارثة.وقال مكتب ماكرون، إن الرئيس الفرنسي سيلتقي بالقادة السياسيين اللبنانيين، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.كما أعلنت فرنسا إرسال عدة أطنان من المساعدات وعمال […]

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