الدفاع المدني: أكثر من خمسين مخزن للمواد الغذائية احترقت اليوم في النجف

2020/08/05 | 19:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير الدفاع المدني العام اللواء كاظم بوهان، اليوم الاربعاء، عن احتراق أكثر من خمسين مخزناً للمواد الغذائية في النجف.وقال بوهان خلال مؤتمر صحفي مع قائد شرطة النجف اللواء فايق الفتلاوي وتابعته “تقدم” ، إن”أكثر من خمسين مخزن مواد غذائية احترقت اليوم، بسبب البناء بالسندويش”، مبينا ان “كوادر الدفاع المدني حظيت بدعم من العتبة …

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