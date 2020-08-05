2020/08/05 | 19:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوضحت مديرية ماء محافظة الديوانية، اليوم الاربعاء، عن سبب انقطاع الماء الصالح للشرب في عدد من مناطق المحافظة.وقالت المديرية في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، “يعود سبب انقطاع الماء الصالح للشرب في عدد من مناطق المحافظة الى عارض فني في مشروع ماء سبعة”، مبينة ان “الكوادر الفنية والهندسية التابعة لمديرية ماء الديوانية، باشرت بإصلاحه …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ماء الديوانية توضح اسباب انقطاع مياه الشرب عن بعض احياء المحافظة وكالة تقدم الاخبارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماء الديوانية توضح اسباب انقطاع مياه الشرب عن بعض احياء المحافظة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماء الديوانية توضح اسباب انقطاع مياه الشرب عن بعض احياء المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).