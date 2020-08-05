الكاظمي يلتقي عائلة الشهيد المتظاهر “أبو أحمد النحّات” ..ويتكفل برعايتها

2020/08/05 | 19:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- استقبل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، عائلة الشهيد المتظاهر، مهدي عبد الله كاظم(أبو أحمد النحّات).وقدّم الكاظمي تعازيه القلبية ومواساته لعائلة الشهيد، واعداً إياها بأن تأخذ العدالة مجراها، وأن يعاقب المسيء ويأخذ جزاءه العادل، مهما كان عنوانه.وقال : إن الحكومة ستعمل بكل جهدها لتوفير الرعاية لكل عائلة شهيد ضحّى من […]

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