2020/08/05 | 19:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/ حسن منصور-ليبيا/..نشر ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي صور لمنظومات الدفاع الجوي المتقدمة في ليبيا.بحسب ما أفاد بها الناشطون وتم رصد رتل عربات عسكرية في منطقة طبرق الذي كان يضم منظومات تتشابه مع منظومات الدفاع الجوي المصرية.وأضاف المصادر أنه بعد وصول إلى طبرق سافر الرتل بإتجاه الغرب ليلة يوم 30 يوليو/تموز.هذا وقال […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ظهور مفاجئ لمنظومات دفاع جوي في ليبيا… من ورائها؟) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ظهور مفاجئ لمنظومات دفاع جوي في ليبيا… من ورائها؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).