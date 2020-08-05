نائب يستغرب استثناء العراق من محادثات ترسيم الحدود البحرية

2020/08/05 | 19:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استغرب النائب عن تحالف سائرون جواد حمدان الساعدي، اليوم الاربعاء، استثناء العراق من دعوة الكويت الى السعودية وايران لمحادثات ترسيم الحدود البحرية، مطالباً بتدخل الأمم المتحدة.وقال الساعدي في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، إن “الحدود البحرية العراقية تمثل مورداً اقتصادياً هاماً” ، مشيرا الى “وجود مساعٍ دولية إقليمية للاستحواذ على جزء كبير من المساحة …

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