2020/08/05 | 19:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النقل تسير رحلة جوية عاجلة لشحن 20 طنا من الامدادات الطبية الى لبنان على خلفية انفجار مرفأ بيروت هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/05 | 19:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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