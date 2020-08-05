تشكيل لجنة تحضيرية مشتركة  لمراسيم عاشوراء في كربلاء

2020/08/05 | 19:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..أعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي ، اليوم الاربعاء، عن تشكيل لجنة تحضيرية مشتركة لوضع أليات أحياء مراسيم زيارة عاشوراء في المحافظة ، وبين اللجنة تضم المحافظة والقيادات الأمنية والعتبات المقدسة وهيئة المواكب والشعائر الحسينية للتحضير .وقال الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “الحكومة […]

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