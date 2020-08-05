لبنان يتخذ أول اجراء ضد المسؤولين بميناء بيروت

2020/08/05 | 19:31 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانفجار هو الأقوى منذ أعوام في لبنان الذي ما زال يضمد جراح الحرب الأهلية التي انتهت قبل ثلاثة عقود ويترنح تحت وطأة أزمة اقتصادية - الصورة لرويترز

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