الكاظمي: العدالة ستأخذ مجراها وسيعاقب المسيء مهما كان عنوانه

2020/08/05 | 19:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي ، اليوم الاربعاء، ان العدالة ستأخذ مجراها، وسيعاقب المسيء ويأخذ جزاءه العادل، مهما كان عنوانه.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، استقبل،اليوم الأربعاء، عائلة الشهيد المتظاهر، مهدي عبد الله كاظم (أبو أحمد النحّات)”، مبينا ان “الكاظمي …

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