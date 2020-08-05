شرطة كربلاء تنفي مقتل منتسب في العتبة العباسية داخل منزله وتؤكد انتحاره

2020/08/05 | 19:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..نفت قيادة شرطة كربلاء ، اليوم الاربعاء، مقتل منتسب في العتبة العباسية مقتولا في منزله، وأكدت إن “المنتسب قام بالانتحار بسبب ضغوط نفسية” .وقال مصدر امني في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “اخبار مقتل المنتسب عارية عن الصحة وهي معلومات غير دقيقة ، الغاية […]

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