2020/08/05 | 19:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الصحة اللبناني: ارتفاع عدد الضحايا الى 135 والإصابات نحو 5 الاف هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/05 | 19:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الصحة اللبناني: ارتفاع عدد الضحايا الى 135 والإصابات نحو 5 الاف) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الصحة اللبناني: ارتفاع عدد الضحايا الى 135 والإصابات نحو 5 الاف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).