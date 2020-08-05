2020/08/05 | 19:35 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرف على جنسيات القتلى والمصابين في انفجار بيروت هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/05 | 19:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على جنسيات القتلى والمصابين في انفجار بيروت) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على جنسيات القتلى والمصابين في انفجار بيروت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).