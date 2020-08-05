مصر تتخذ أول إجراء لمواجهة ومراقبة سد النهضة الإثيوبي

2020/08/05 | 19:36 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..وجه وزير الري المصري محمد عبد العاطي بمتابعة الموقف المائي في البلاد، ومدى التأثر بالإجراء الأحادي الذي اتخذته إثيوبيا بالتخزين الأولي لسد النهضة.وترأس الوزير اجتماع للجنة الدائمة لإيراد النهر لمتابعة الموقف المائي في البلاد، واستعرضت اللجنة مناسيب محطات القياس الرئيسية على منابع النيل ومدى تأثرها بالإجراء الأحادي لإثيوبيا بالتخزين الأولي لسد النهضة […]

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