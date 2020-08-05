900 عامل في القطاع الصحي الامريكي توفوا بسبب كورونا

2020/08/05 | 19:36 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … كشفت بيانات تفاعلية لصحيفة الغارديان البريطانية ، الاربعاء، أن اكثر من 900 عامل في القطاع الصحي الامريكي قد توفوا بسبب فايروس كورونا في احصائية جديدة.وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ أن ” بعض هذه الوفيات كانت قابلة للوقاية، لكن سوء الإعداد ، والخطوات الحكومية ، ونظام الرعاية الصحية المثقل بالأعباء من […]

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