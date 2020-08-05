كتلة نيابية تدعو الكاظمي الى فتح ملفات الفساد بدل اجراء زيارات “غير مهمة”

2020/08/05 | 19:39 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… دعا رئيس كتلة بيارق الخير النيابية، محمد الخالدي، الأربعاء، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى النظر بملفات الفساد في الكهرباء والاتصالات والنفط بدل اجراء زيارات “غير مهمة” هنا وهناك.وقال الخالدي لـ /المعلومة/ إن “زيارات رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي الى الوزارات ليست مهمة بقدر أهمية ملفات الكهرباء والماء وجولات التراخيص النفطية والهاتف النقال”.وأضاف، […]

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