2020/08/05 | 19:43 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تؤجل النطق بالحكم في اغتيال الحريري إلى 18 آب الحالي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/05 | 19:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تؤجل النطق بالحكم في اغتيال الحريري إلى 18 آب الحالي) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تؤجل النطق بالحكم في اغتيال الحريري إلى 18 آب الحالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).