“إنستغرام” يطلق ميزة جديدة مشابهة للمستخدمة في تطبيق “تيك توك”

2020/08/05 | 19:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أعلنت شركة “فيسبوك” عن إطلاقها لميزة جديدة على موقع “إنستغرام” ستكون منافسا لتطبيق “تيك توك” الصيني.يطلق على هذه الخدمة اسم Instagram Reels ويتم وصفها بأنها “طريقة جديدة لإنشاء واكتشاف مقاطع فيديو ترفيهية قصيرة”.وبحسب ما نشرته الشركة فإنه من خلال نشر مقطع فيديو على حساب عام، يمكنك “الوصول إلى متابعين أكثر حول […]

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