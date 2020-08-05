2020/08/05 | 19:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اتهم عضو لجنة الصحة النيابية النائب عبد عون العبادي، الاربعاء، بعض السياسيين العراقيين بالقيام بممارسات دفعت لتسجيل المزيد من الاصابات بفيروس كورونا.وقال العبادي لـ /المعلومة/، ان “العامل النفسي يلعب دورا محوريا وهاما في معركتنا ضد فيروس كورونا باعتبار الوقاية والتفاعل مع الارشادات الصادرة عن خلية الازمة ولجنة الصحة النيابية امر بالغ الاهمية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة النيابية تتهم “سياسيين” بالتسبب في رفع أعداد الإصابات بكورونا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة النيابية تتهم “سياسيين” بالتسبب في رفع أعداد الإصابات بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).