الولايات المتحدة.. وفيات كورونا اليومية تعود إلى أكثر من ألف

2020/08/05 | 19:48 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أفادت جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية بأن الولايات المتحدة سجلت خلال يوم أمس الثلاثاء نحو 1.4 ألف وفاة وأكثر من 57 ألف إصابة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد.وأكدت الجامعة التي تستند في إحصاءاتها إلى بيانات الهيئات الرسمية الفدرالية والمحلية والمصادر المفتوحة أن حصيلة ضحايا الفيروس الذي يسبب مرض “كوفيد-19” في الولايات المتحدة ارتفعت […]

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