الكاظمي يصدر امرًا بتعيين 500 معتصم من المعنيين على الدفاع

2020/08/05 | 19:52 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد اعلنت عضو مفوضية حقوق الإنسان، فاتن الحلفي، الأربعاء، موافقة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على اصدار اوامر تعيين 500 معتصم امام بوابة وزارة الدفاع.وقالت الحلفي في منشور على منصتها في "فيسبوك"، إن "خطوة اخرى تحسب لرئيس الوزراء، حيث تم اصدار اوامر التعيين لـ500 معتصم من المعينين على وزارة الدفاع".وتقدمت الحلفي بـ"الشكر لرئيس الوزراء على هذه الخطوة لأنها المسار الصحيح لاعادة الحقوق"، بحسب تعبيرها.

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