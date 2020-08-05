الكاظمي يستقبل عائلة الشهيد النحات ويؤكد : سنعمل بكل جهد لتوفير الرعاية لعوائل الشهداء المضحين لأجل الوطن

2020/08/05 | 19:52 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداداكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ان الحكومة ستعمل جاهدة لتوفير الرعاية لكل عائلة شهيد ضحّى من أجل وطنه.جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الاربعاء، عائلة الشهيد المتظاهر، مهدي عبد الله كاظم (أبو أحمد النحّات).وذكر بيان لمكتبه، تلقت "أين نيوز" نسخة منه، ان" الكاظمي قدّم تعازيه القلبية ومواساته لعائلة الشهيد، واعداً إياها بأن" تأخذ العدالة مجراها، وأن يعاقب المسيء ويأخذ جزاءه العادل، مهما كان عنوانه".وقال الكاظمي، إن" الحكومة ستعمل بكل جهدها لتوفير الرعاية لكل عائلة شهيد ضحّى من أجل وطنه، وإن خطوات الإصلاح الواثقة التي تنتهجها الآن هي ما نادى به الشهيد الراحل وسائر المحتجّين والمتظاهرين".وتكفّل الكاظمي برعاية عائلة الشهيد مهدي عبد الله، وكذلك بدراسة أولاده وكافة مستلزماتهم، كما وجّه بصرف التعويضات الأولية والقانونية لذوي الشهيد.

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