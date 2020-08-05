بالفيديو.. المساعدات الطبية والغذائية تصل تباعا إلى بيروت

2020/08/05 | 20:00 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عواصم (العالم) 2020.08.05 – بدأت عدة دول في العالم بإرسال طائرات تحوي مساعدات طبية وغذائية إلى لبنان من إجل المساعدة في تخطي الأضرار وعلاج الإصابات ا...

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