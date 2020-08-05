2020/08/05 | 20:27 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الصباح

استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، عائلة الشهيد المتظاهر، مهدي عبد الله كاظم (أبو أحمد النحّات).

وقدّم تعازيه القلبية ومواساته لعائلة الشهيد، واعداً إياها بأن تأخذ العدالة مجراها، وأن يعاقب المسيء ويأخذ جزاءه العادل، مهما كان عنوانه.

وقال الكاظمي: إن الحكومة ستعمل بكل جهدها لتوفير الرعاية لكل عائلة شهيد ضحّى من أجل وطنه، وإن خطوات الإصلاح الواثقة التي تنتهجها الآن هي ما نادى به الشهيد الراحل وسائر المحتجّين والمتظاهرين.

وتكفّل الكاظمي برعاية عائلة الشهيد مهدي عبد الله، وكذلك بدراسة أولاده وكافة مستلزماتهم، كما وجّه بصرف التعويضات الأولية والقانونية لذوي الشهيد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: الحكومة ستعمل على توفير الرعاية لكل عائلة شهيد) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي: الحكومة ستعمل على توفير الرعاية لكل عائلة شهيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).