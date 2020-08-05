الإصلاح الديني في الإسلام، والشروط اللازمة لكي يتحقق فيها هذا الإصلاح؟ - فارس إيغو

2020/08/05 | 20:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فارس_إيغو يتقصد مالك بن نبي (1905 ـ 1975) ـ وهو من أشهر من يتداول فكرهم اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل ما يسمي بالتيار الوسطي في الإسلام ـ دائماً الحديث عن الفرد المسلم، العقل الإسلامي الفردي ليحمي مؤسسة الإسلام الرسمية والفكر الإسلامي من أي إنتقاد، وبالنسبة لهؤلاء المصلحين الدينيين هم يُعذرون لأنهم لم يقرأوا النظرية الهيرمينوطيقية أو التأويلية، بالرغم من وجود مصطلح ((التأويل)) في القاموس العربي ف ......





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