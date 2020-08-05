الدولار الأمريكي يعمق خسائره عالمياً بعد بيانات اقتصادية

2020/08/05 | 20:30 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – متابعة عمق الدولار الأمريكي خسائره مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد الكشف عن بيانات اقتصادية.وأضاف القطاع الخاص الأمريكي 167 ألف وظيفة أقل كثيرا من التوقعات خلال الشهر الماضي، في حين ارتفع النشاط الخدمي في الولايات المتحدة بعكس التوقعات.ومن المقرر الإفصاح عن تقرير الوظائف الشهري يوم […]

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