مدونون عراقيون يطلقون وسم “إبعاد العتاد عن المدن” لتفادي كارثة بيروت

2020/08/05 | 20:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أطلق مدونون عراقيون حملة على موقع تويتر تطالب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالتحرك لإبعاد مستودعات تخزين السلاح عن المدن لتفادي الكارثة البشرية والبيئة التي وقعت في بيروت على إثر انفجارين في مخازن خاصة لحفظ مواد شديدة الانفجار.

وتخوف المدونون من تكرار حادثة بيروت في بغداد، بعد أن شهدت العاصمة تفجيرات مماثلة خلال الأعوام الماضية، كانت ناتجة عن سوء تخزين وارتفاع درجات الحرارة وفقا لبيانات رسمية من الجهات الأمنية.

واعتبر المدونون ان ما حدث في بيروت درسا للسلطات العراقية للتحرك من أجل حماية المدنيين من كارثة محتملة كون بعض مستودعات تخزين الأسلحة داخل المدن وأخرى تحاذيها، وهذا ما ترفضه القوانين الدولية في حماية البيئة، مستذكرين حادثة انفجار كدس عتاد قبل ثلاثة أعوام في مدينة الصدر والذي خلف نحو ستة عشر قتيلا.

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