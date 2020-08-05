عادل عبد المهدي: لبنان دافع عن كرامة العراق فلندافع عنه

2020/08/05 | 20:31 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزى رئيس الحكومة العراقية السابق عادل عبد المهدي، الشعب اللبناني في ضحايا تفجير مرفأ بيروت مؤكدا ان العراق ستدافع عن كرامة لبنان كما دافعوا من قبل كر...

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