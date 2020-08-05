قائمة ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي.. زيدان يستبعد الثنائي

2020/08/05 | 20:37 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

أعلن مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان قائمة الفريق المسافرة لمواجهة مانشستر سيتي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتقام المباراة على استاد الاتحاد يوم الجمعة المقبل، علما بأن السيتي حقق الفوز بهدفين لهدف في مباراة الذهاب.

وقام المدرب الفرنسي باستبعاد الثنائي المنبوذ جاريث بيل وخاميس رودريجيز، بعد عدم الاعتماد عليهم بشكل كامل في الأسابيع الأخيرة من الليغا.

قائمة ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي

حراسة المرمى: كورتوا، أريولا، ألتوبي

الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، راموس، فاران، ناتشو، مارسيلو، ميندي، هيرنانديز

خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، إيسكو

الهجوم: هازارد، بنزيما، فاسكيز، يوفيتش، أسينسيو، إبراهيم دياز، فينيسيوس، رودريجو

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بغداد اليوم/ متابعة

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن حكم مباراة فريق مانشستر سيتي الإنجليزي مع ريال مدريد الإسباني والتي ستقام يوم الجمعة المقبل على ملعب الاتحاد، وذلك ضمن منافسات إياب دور الثمن نهائي من بطولة دوري الأبطال.

وسوف يقود الحكم

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بغداد اليوم- متابعة

أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اختيار البحرين والكويت والأردن من أجل استضافة مباريات المجموعات الأولى والثانية والثالثة على التوالي لمنطقة غرب آسيا في كأس الاتحاد الآسيوي 2020.

وذكر الاتحاد الآسيوي في بيان على موقع

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