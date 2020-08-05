اقليم كردستان يعلن عن حصيلة مرتفعة بعدد اصابات كورونا خلال 24 ساعة

2020/08/05 | 20:37 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداداعلنت وزارة صحة اقليم كردستان، اليوم الاربعاء، تسجيل 404 اصابة جديدة بفيروس كورونا.وجاء في بيان للصحة، ان "دوائر صحة محافظات الاقليم سجلت اليوم 11 حالة وفاة جديدة مقابل 404 اصابة، جراء جائحة كورونا، خلال 24 ساعة".وتابع ان "عدد حالات الاصابات الكلية 15577، كما سجلت حالات الشفاء 9711، كما بلغ مجموع الحالات الراقدة 5296 حالة".

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بغداد اليوم- بغداد

رأى عضو لجنة الصحة النيابية النائب عبد عون العبادي، الاربعاء، بأن تسجيل العراق 5 الاف اصابة يوميا بفيروس كورونا امر وارد جدا، مشيرا الى ان الواقع ينذر بايام خطيرة مقبلة.

وقال العبادي في حديث لـ(بغداد اليوم)،ان "ال

بغداد اليوم - النجف

وجه مدير صحة النجف رضوان الكندي، الاربعاء، رسالة تحذير لمواطنيها بشأن كورونا، فيما أشار الى أن الأيام القادمة ستكون غاية في الصعوبة.

وقال الكندي في بيان، "أبناء المحافظة الكرام.. لطالما تحدثت معكم ودعوتكم

بغداد اليوم - متابعة

اندلع مساء اليوم الأربعاء، حريق ضخم في سوق شعبي بالمنطقة الصناعية الجديدة، في إمارة عجمان بدولة الإمارات، وذلك حسبما أفادت جريدة “البيان” الإماراتية.

وبحسب الصحيفة، فإن هناك فرقًا كبيرة من الدفاع المدني، تم الدف

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