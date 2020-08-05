2020/08/05 | 20:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وسائل إعلام روسية أن بعض أعضاء مجلس الدوما في البلاد مستاؤون من تحدّ جديد يشجع على تناول بعض أدوية الحساسية التي يمكن أن تسبب الهلوسة، انتشر مؤخرا على منصات TikTok.وتبعا لصحيفة “كومسومولسكايا برافدا” فإن النائب في مجلس الدوما الروسي، بوريس مينديليفيتش، تقدم بطلب إلى هيئة الرقابة وحماية حقوق المستهلك في روسيا لحجب مقاطع …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دعوات روسية لمقاطعة “تحدّ خطير” انتشر على TikTok وكالة تقدم الاخبارية.

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