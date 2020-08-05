التميمي: الكاظمي يستحق الشكر والتصفيق لأنه حافظ على أرواح المتظاهرين

2020/08/05 | 20:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وضمن أبرز تداعيات زيارة رئيس الوزراء للمتظاهرين، ثمن الباحث في الشأن السياسي غيث التميمي، نزول الرئيس مصطفى الكاظمي بنفسه للمتظاهرين واطلاق حوار مباشر معهم، موكدا انها سابقة تعزز ثقة الشباب بالدولة ومؤسساتها.

التميمي ذكر في تغريدة على تويتر، ان الكاظمي قابل أبناء الدولة البررة والمدافعين المخلصين عن سيادة القانون، وان وجوده بين المتظاهرين عزز من احترام وثقة الشارع العراقي برئيسهم، وأضاف التميمي ان مبادرة الكاظمي تلك تستحق الشكر والتقدير والتصفيق لأنها منعت ما وصفها بشيطنة بعض المتظاهرين.

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