الكاظمي لقيادات وزارة الداخلية: لن أسمح بالضغوطات السياسية على المؤسسة الأمنية

2020/08/05 | 20:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال زيارته إلى وزارة الداخلية واجتماعه بالقيادات الأمنية أنه لن يسمح بممارسة ضغوطات سياسية من عناصر حزبية واجتماعية على المؤسسة الأمنية.

ووفقا لبيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، فإن الكاظمي أكد عزم حكومته على إجراء إصلاح شامل في كافة قطاعات الدولة بضمنها المؤسسة الأمنية من اجل زيادة كفاءتها ومهنيتها، مشددا على ان الإصلاح يبدأ أولا من الجيش والشرطة.

وفي ذات السياق..



وجه رئيس الوزراء عناصر وزارة الداخلية بالاستعداد لحماية العملية الانتخابية المقبلة، وتوفير الأجواء الآمنة للمرشحين وللناخبين وضمان إنجاح الممارسة الديمقراطية، داعيا القوات الأمنية الى الالتزام بالمتطلبات الأساسية للعمل الأمني والمتمثلة باحترام مبادئ حقوق الإنسان وبناء جسور الثقة مع المواطن، وفق سياقات القانون وأطر العدالة.

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