النفط يرتفع 4% بعد هبوط قوي للمخزونات الأمريكية

2020/08/05 | 20:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – متابعة عززت أسعار النفط من مكاسبها لنحو 4 بالمائة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد بيانات المخزونات الأمريكية الرسمية.وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن هبوط مخزونات النفط في الولايات المتحدة بمقدار 7.4 مليون برميل بأكثر من توقعات المحللين.كما تراجع إنتاج الولايات المتحدة من الخام بمقدار 100 ألف برميل خلال الأسبوع […]

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