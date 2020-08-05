العراق يوافق على مشاركة منتخب الصالات في بطولة ايران الدولية

2020/08/05 | 20:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد أعلنت الهيئة التطبيعية، الأربعاء، موافقتها الرسمية على مشاركة منتخبنا الوطني لكرة الصالات في البطولة الدولية الودية التي تستضيفها إيران منتصف شهر أيلول المقبل، بمشاركة منتخبات الكويت وبيلاروسيا وأذربيجان إلى جانب الدولة المستضيفة والعراق.وتلقت الهيئة التطبيعية دعوة رسمية من الاتحاد الإيراني للمشاركة في البطولة للفترة من الرابع عشر ولغاية العشرين من […]

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