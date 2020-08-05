2020/08/05 | 20:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اعلن مسؤول حكومي في ديالى، الاربعاء، عن اعتقال 30 من اصحاب المولدات الاهلية في بعقوبة.وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” 30 من اصحاب المولدات الاهلية تم اعتقالهم خلال الايام الثلاثة الماضية بسبب مخالفهم لضوابط التشغيل وتسعيرة الامبير لشهر اب الجاري “.واضاف، ان” بعض من جرى اعتقالهم تم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال 30 من اصحاب المولدات الاهلية بسبب مخالفتهم “تسعيرة اب” في ديالى) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال 30 من اصحاب المولدات الاهلية بسبب مخالفتهم “تسعيرة اب” في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).