الصحة تحسم الجدل: حظر التجوال مستمر.. ونعكف على دراسة حول عاشوراء

2020/08/05 | 20:55 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، تشديد الإجراءات القانونية بحق المخالفين بتطبيق التعليمات الصحية، فيما نفت تخفيف في الإجراءات الوقائية.

وقال رئيس اللجنة الاستشارية العليا في وزارة الصحة حازم الجميلي في تصريح، 5 آب/أغسطس، إن "الوزارة تتوجه لتشديد الإجراءات القانونية، بحق المخالفين بتطبيق التعليمات الصحية سواء بارتداء الكمامات أو التباعد الاجتماعي والتجمعات".

وأضاف، أن "الإجراءات الوقائية ستستمر بالجدية نفسها بسبب استمرار تصاعد أعداد الإصابات بنفس الوتيرة"، موضحًا أن "الأيام المقبلة ستشهد الإعلان عن القرار المناسب حسب الموقف الوبائي، لكن لا توجه الآن لرفع حظر التجوال وعودة للحياة الطبيعية أو ما يسمى بالتعايش".

وأشار المسؤول في وزارة الصحة، إلى أن "اللجنة الاستشارية العليا اتخذت التدابير اللازمة لغرض إكمال دراسة حول إجراءات مراسم شهر محرم، وتقدميها إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة لاتخاذ القرار بشأن مناسبة عاشوراء، فضلا عن أخذ رسالة المرجع الديني الأعلى علي السستاني فيما يخص التعامل مع المراسم"، مبينًا أن "الوزارة ستعلن التعليمات والإرشادات الصحية قريبًا".

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