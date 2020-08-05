في أول مشاركة بعد الجائحة.. العراق يوافق على عرض إيراني كروي

2020/08/05 | 20:55 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيشارك المنتخب العراقي إلى جانب 4 فرق

الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت الهيئة التطبيعية، الأربعاء موافقتها الرسمية على مشاركة منتخبنا الوطني لكرة الصالات في البطولة الدولية الودية التي تستضيفها إيران منتصف شهر أيلول/سبتمبر المقبل، بمشاركة منتخبات الكويت بيلاروسيا وأذربيجان إلى جانب الدولة المستضيفة والعراق .

وذكر بيان صدر عن الهيئة، 5 آب/أغسطس، أنها تلقت دعوة رسمية من الاتحاد الإيراني للمشاركة في البطولة للفترة من الرابع عشر ولغاية العشرين من الشهر المقبل.

وأوضح البيان، أن "البطولة ستنعكس بالإيجاب على المنتخب العراقي تحضيرًا لقادم الاستحقاقات، نظرًا للاحتكاك مع منتخبات لها تاريخ حافل في المناسبات الدولية لكرة الصالات".

وأشار البيان، إلى أن "البطولة الودية هي الأولى التي يشارك فيها منتخبنا الوطني للصالات بعد جائحة فيروس كورونا".

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