2020/08/05 | 21:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برقية – حسين الصدر بسم الله الرحمن الرحيم ايها اللبنانيون الأعزاء ما يصيبكم يصيبنا الانفجاران المُرّوعان في بيروت أمس 4/ 8 /2020 فَجَّرا في قلوبنا الشجى والحزن العميقين ، ولقد أثخنت الجراح قلوبنا كما أبكت عيوننا .انّ أواصر الصلة والمحبة بين العراقيين واللبنانيين عميقة للغاية ، وانّ أهلنا في لبنان يحتلون مكانتهم المتميزة عندنا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برقية – حسين الصدر) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برقية – حسين الصدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).