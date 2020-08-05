2020/08/05 | 21:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خطأ ستراتيجي – حسن العلوي من الخطأ الستراتيجي ان يتبنى لبنان.سياسة مواجهة ابلغني صديق وهو قائد عسكري كبير انه.مثل جهته في لقاءات مع الجانب الاسرا ئيلي..ولشد ما ادهشه.قول المندوب الاسرائيلي ان اي حرب قادمة مع لبنان سوف لا تكون.حرب حدود وان.جيشه سيواصل هجومه لتدمير مقرات الرئاسات الاربعة وهي رئاسة الجمهورية.رئاسة مجلس النواب.رئاسة مجلس […]

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