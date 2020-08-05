كردستان يسجل “اعلى” معدل اصابات بكورونا منذ ايام

2020/08/05 | 21:03 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد اعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، وفاة ١١ مريضاً بفيروس كورونا في الإقليم خلال ٢٤ ساعة ماضية.وذكر بيان للوزارة أنها اجرت ٢٢٩٦ عملية فحص خلال يوم سجلت خلالها إصابة ٤٠٤ اشخاص توزعوا على: (٢١٨ اربيل ) (٣٥ السليمانية، ٢٩ گرمیان) (١٠١ دهوك) (٢١ حلبجة) وبلغت اعداد المتعافين ١٦٠ شخصاً توزعوا على: […]

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