كوردستان تسجل 404 اصابة جديدة بكورونا

2020/08/05 | 21:04 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد سلطات اقليم كوردستان اجراءات مواجهة كورونا

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