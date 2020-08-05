اغلاق اخطر 3 فراغات امنية تحيط بثاني اكبر مدن ديالى

2020/08/05 | 21:07 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اعلن مسؤول حكومي سابق في ديالى، الاربعاء، عن اغلاق اخطر 3 فراغات امنية تحيط بثاني اكبر مدن المحافظة.وقال رئيس مجلس قضاء المقدادية المنحل (40كم شمال شرق بعقوبة) عدنان التميمي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” قوات امنية من الجيش والحشد الشعبي بدات بالانتشار في قرى توكل وبابلان والخيلانية في اقصى شرق وشمال المقدادية وفق […]

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