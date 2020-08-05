النزاهة تكشف عن خروقات بمعمل الأوكسجين الطبي التابع لصحة بابل

2020/08/05 | 21:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيأة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء، عن خروقات في آلية عمل معمل أوكسجين الحلة الطبي التابع لدائرة صحة محافظة بابل.

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