ماذا سيتناول رواد الفضاء على القمر؟

2020/08/05 | 21:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن فكتور دوبروفولسكي، كبير مصممي الغذاء لرواد الفضاء في معهد بحوث الأغذية المركزة، أن طعام رواد الفضاء الروس على القمر سيتضمن أغذية معلبة ومنتجات بحاجة لوضعها في ماء ساخن.وقال دوبوفولسكي، في تصريح لمجلة “روسكي كوسموس”، “يمكن أن يتشكل طعامهم من مواد غذائية جاهزة للإستهلاك وهي باردة، مثل معلبات اللحوم والأسماك، وفواكه مجففة، وحلويات وخبز.

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